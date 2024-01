Az utóbbi napokban a tél megmutatta az igazi arcát. Sok helyen a mínusz fokok uralkodtak, így nem meglepő, hogy Orfűn a Pécsi-tó sekély részét jég borítja be, ami nagyon vonzó a korcsolyázni vágyók számára. Január 13-án el is látogattunk a tóhoz, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt siklottak, de szigorúan csak ott, ahol árnyékba borult a tó. Voltak, akik a korcsolya mellett szánkót is vittek magukkal, de a családok felkészültek, és a hideg elleni védekezés érdekében meleg itallal is megpakoltál a kis táskát, hogy csúszás után megihassák a mézes, citromos teát. A másik népszerű célpont volt szombaton Remete-rét, ahol szánkósok lepték el a lejtős területeket.