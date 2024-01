Volt egy kis aggodalom még reggel, amikor heves széllökések rázták a házak, lakások redőnyeit. Nem lehetett biztosra tudni, hogy a rossz idő nem gördít akadályt a 10. Jeges Újévi Csobbanás elé Orfűn. De az időjárás kegyes volt, és mire kiértünk, már a nap is előbukkant a felhők mögül, és az emberek egyre csak gyűltek a Szomjas Vándor Büfénél, és a csupasz lábak száma is kezdett megsokszorozódni, hiszen már fél órával a csobbanás előtt átöltöztek fürdőnadrágba, bikinibe, hogy szoktassák magukat a hideghez.

A hangulat meg volt alapozva, hangosan szólt a zene, amire sokan táncoltak is, vagyis inkább lötyögtek, így melegen tartva magukat, hiszen a megmártózás kicsit csúszott, mert sokan később indultak el a kezdeti rossz idő miatt, de mint kiderült így is több mint kétszáz ember regisztrált erre a pezsdítő kalandra, és csobbantak is ennyien.