Az ARTPécs kezdeményezés célja, hogy összegyűjtse, bemutassa a Pécsett, Baranyában élő művészeket. Egy portál, melyen keresztül láthatóvá válik a pécsi művészélet képviselőinek sokszínűsége. A honlap nemcsak támogatja és elismeri a helyi művészeti közösséget, de egyben hivatkozási oldal is a megjelenített alkotóknak, támpont szakembereknek, gyűjtőknek, kurátoroknak. Ilyen jellegű bemutatkozásra még nem volt példa városunkban, de országosan is egyedülálló a kezdeményezés. A art.pecs.hu címen elérhető weboldal 2023-ban indult. Jelenleg a kiemelkedő pécsi képző-, és iparművészeket mutatjuk be. A 93 alkotó önálló profillal jelenik meg, amely ismerteti a szakmai életútjukat, díjaikat, eddigi kiállításaikat, illetve az általuk választott 10 jelentősebb alkotásukat. Az oldal nyitóképén minden egyes megjelenéskor más és más alkotást láthatunk, de nevekre és műfajokra is rákeresve lehet böngészni a közel 1000 alkotás között.

Találkozhatunk festők, szobrászok, grafikusok, és más műfajok képviselőinek alkotásaival. Többek között Keserü Ilona, Pinczehelyi Sándor, Valkó László, Somody Péter, Mátis Rita, Hegyi Csaba, Ernszt András, Sas Miklós, ifj. Ficzek Ferenc, és jónéhány új generációs művész, mint például Szentgróti Dávid, vagy Biacsics Renáta műveivel.

Az oldalon való megjelenést a Művészeti Tanács, valamint az adott művészeti ág szakmaiságát biztosító szakmai grémium garantálja.

A projekt idei célkitűzése, hogy újabb művészeti területtel bővülve a pécsi építészeket mutassa be ezen a felületen, láthatóvá téve Pécs város sokszínű és szerteágazó művészeti közösségét.