Ha vízparton járunk, nem csak a nyílt vízen úszó vízimadarakat figyelhetjük, hanem a csendesnek, kihaltnak látszó nádas mellett is érdemes kicsit elidőzni. A hangok alapján hamar be lehet azonosítani a sárga nádszálak között rejtőző madarakat – olvasható a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Feltűnhet az erdőből elkalandozó ökörszem cserregése, a kóborló kék cinegék beszélgetése, vagy a nádashoz erősen ragaszkodó barkóscinegék csilingelő hangja – részletezi Völgyi Sándot. De biztosan meghalljuk a nádi sármány sípoló hívóhangját is, és a hang után előbb utóbb meg is pillanthatjuk, ahogy egy nádszálon felaraszol. Mivel költőfajunk, és télen szép számmal érkeznek hozzánk telelő példányok is, ezért egész évben megfigyelhetjük, sőt időnként a téli madáretetők közelében is feltűnhet.