Ahogy megírtuk, a Pécs keleti felében található Május 1. utcában évek óta hadakozik az önkormányzattal Zdroba Károly azért, hogy az utcájában a városüzemeltetési, karbantartási munkákat megfelelően lássák el: hol azért küzd, hogy lekaszálják a méteres gazt az utcájában, hol azért, hogy az aknafedlapot megjavítsák, vagy a közútra rácsúszó partoldalt elrendezzék.

A nyugati városrészben, a Darázs dűlőben hasonló küzdelem folyik az elemekkel, a városházával. Az egyébként igen hosszú és több leágazással is rendelkező dűlőről már évekkel ezelőtt a városházán is tudták, hogy "villámárvizek során az utat gyakorlatilag elmossa a csapadék, és a dűlőnek van egy szakasza, ahol a többinél is komolyabb gondot okoz a víz". A terület egyéni képviselője, a DK-s Siposné Bikali Éva ezért 2021-ben már úgy nyilatkozott, hogy "máris a tervezőasztalon van az elvezetési megoldás, ami akár idén kész lehet”.

Csakhogy időközben az ott élő, az ügyet kezdeményező lakos – aki korábban segítette a városvezetést – kihátrált Péterffy Attila baloldali polgármester mögül, miután az MSZP-s térhódításnak köszönhetően Nyőgéri Lajos került az alpolgármesteri székbe és Bognár Szilviát leváltották posztjáról. Ezért aztán úgy érzékelte a polgár, hogy szándékosan fékezhetik be politikai okokból az amúgy a város méreteihez képest nem túl jelentős építkezést. A pécsi polgármester aztán kénytelen volt megígérni a fejlesztést, miután többször lapunk is foglalkozott a témával és a közgyűlésen is szóba került az ügy.