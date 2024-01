Az idősellátás a modern kor kihívásai és szempontjai szerint folyamatosan fejlődik. Ez a fejlődés egészségi, mentális, módszertani és technikai fejlődést is megkíván az intézményektől. Ezért egy ilyen intézménynek több szempontból kell haladnia a korral, hogy minél jobb életminőséget biztosítson lakói számára.

Ma már alapkövetelmény egy bentlakásos intézmény esetében az, hogy akadálymentesen működjön. Különösen igaz ez egy idősotthonra, ahol a lakók, életkoruk előrehaladtával gyakran mozgásukban is korlátozódnak. Az ő esetükben szinte létkérdés, hogy minél könnyebben és problémamentesen tudjanak közlekedni.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat görcsönyi intézményében évtizedek óta fennálló hiányt jelentett az, hogy a kétszintes épületben nem volt lift, és a lakók, a munkavállalók csak gyalog, a lépcsőn tudtak közlekedni. A lakók közül így sajnos többen voltak, akiknek szinte lehetetlen volt lejutni az emeletről.

Ezt a kihívást oldotta meg a Máltai Szeretetszolgálat 2023 őszén azzal, hogy egy 1600 kg teherbírású, 21 fő szállítására alkalmas liftet épített be az épületbe, amelyben egy beteghordó ágy is elfér. - Nagyon régóta fennálló problémát sikerült orvosolnunk ezzel a beruházással - mondja Jónás Gergely, a Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője. Az akadálymentesség ma már működési alapkövetelmény, ezért görcsönyi intézményünk ezidáig csupán részlegesen felelt meg a követelményeknek. De ennél sokkal fontosabb az az eredmény, amit a lift az intézet mindennapi működésében jelent. Hiszen lakóink sokaságának nyílik lehetősége egy szabadabb, mobilabb életre. Nem egy lakónk van, akik évek óta nem, vagy csak nehezen hagyhatták el az emeletet. Ez a beruházás elsősorban az ő számukra jelent valódi javulást az életminőségükben.

Az intézményben több mint 100 lakó él. A szabadabb mozgás nem csupán az ő ellátásukat teszi könnyebbé, hanem a közösségi kapcsolódásokat is erősíti. - Azok a lakóink, akik eddig kevéssé tudtak részt venni programjainkon, a lift segítségével könnyebben bekapcsolódhatnak foglalkozásainkba, szertartásainkba és ünnepeinkbe. - világítja meg a litf előnyeit Brettner Zsuzsanna, az intézmény vezetője. - De a lift az ellátásban is nagy segítséget fog jelenteni, hiszen a betegek, rászorulók mozgatása mellett többek között a ruhák, takarítóeszközök kiosztása és szállítása is jelentősen könnyebb lesz. Nem beszélve arról, hogy a betegszállítók vagy mentők is tehermentesülnek a lift beépítésének köszönhetően.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A munkálatok nagyon gyorsan, alig 3 hónap alatt fejeződtek be, és egy jól működő, partneri viszony alakult ki a megrendelő és a kivitelezést végző Nyáry Terv Kft. között. A munkálatok során elsődleges szempont volt az intézmény napirendjének tiszteletben tartása. A lift kialakítása sok munkát és tervezést igényelt, de a beruházásnak köszönhetően megújulhatott az intézményben a lépcsőház, a mosoda egy része, illetve egy felszabaduló helyiségben mozgásfejlesztő és rehabilitációs szobát is kialakít az idősotthon.

Az ünnepélyes átadó keretében a liftet hivatalosan Nyáry Tamás, a kivitelező cég ügyvezetője, Kövesfalvi Sándor a Szeretetszolgálat Dél-dunántúli régióvezetője, Brettner Zsuzsanna intézményvezető és Jónás Gergely, a Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője avatták fel. Az átadó után a lakók használatba is vették a liftet, és egy rövid műsorral köszöntötték a résztvevőket.