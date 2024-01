Az elmúlt években a pécsi belvárosban több helyen nagyon rossz állapotba került a térkő burkolat. A Kossuth téren, az Irgalmasok utcájában és a Fürdő utcában is kövek eltörtek vagy a helyükről kimozdultak, máshol szintkülönbség tapasztalható az elemek közt. Ez rontja a városképet és balesetveszélyes is. Korábban hírportálunkon is beszámoltunk erről.

„A Kossuth téri Zsinagóga előtti útszakaszon jelenleg is kritikán aluli a helyzet: ezen a részen autók is közlekednek, s bár csak kivételes esetben, engedéllyel használhatnák, gyakorlatilag nagyon sokan hajtanak rajta át.” - jelent meg decemberi cikkünkben.

Ám mint arra olvasóink is felhívták a figyelmünket, január 22-én a Zsinagóga előtt elkezdték helyreállítani a burkolatot. A képet ugyan árnyalja az ónos eső, mely kedd reggel még a köveket borította, ám remélhetőleg most megoldás születik a problémára.

– Hétfőn reggel, a belvárosban járva arra lettem figyelmes, hogy a Fürdő utcában a Biokom emberei méregetik, nézegetik a meglazult, mozgó, és ezáltal balesetveszélyt jelentő térköveket. Bízom benne, hogy nemcsak nézegetik, hanem a hosszú távú és tartós megoldást is megtalálják a szakemberek, és a burkolat rendbe tétele is mihamarabb megtörténik!

– írta olvasónk.