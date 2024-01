Mayer István, Villány polgármestere ismertette, hogy a „Ha Péntek, akkor Villány” rendezvénysorozat május 17-én kezdődik a Neotonnal, valamint Rácz Gergővel és Orsovai Renivel, június 14-én a Valmar lesz a nagy fellépő, augusztus 16-án Majka ad majd koncertet a Villányi Rendezvénytéren. A Rozé Fesztiválon, július 12-13-án Manuel, a Wellhello, Lofti Begi, Pápai Joci, BSW és Dj Pepe szórakoztatnak majd esténként. Október 4-6-án pedig a Villányi Vörösbor Fesztivál fő húzónevei: Korda György és Balázs Klári, Follow the Flow, ByeAlex és a koncertek után Dj Pepe szórakoztatja majd a fesztiválozókat.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a világjárvány időszaka és az azt követő évek teljesen átalakították a Harkányba járó vendégek szokásait, illetve a látogatói igényeket. Már a tavalyi évben is az volt a koncepció, hogy minél több rendezvényt vigyenek be a fürdőbe, hiszen a fesztiválozók komplex élményekre vágynak. Július 19-21-ig rendezik meg a Harkányi Fürdőfesztivált, augusztus utolsó hétvégéjén pedig egy Nyárzáró Fesztiválra készülnek, emellett tematikus éjszakai fürdőzésekkel, szabadtéri mozikkal is várják a látogatókat. A nagyon népszerű gasztro-rendezvényeket is megtartják, mint például a tavaszi Gasztrokulturális Fesztivál és az őszi Lecsópárbaj.

A sajtótájékoztatón Hargitai János és Nagy Csaba országgyűlési képviselők is részt vettek, s méltatták a térség, Baranyát meghatározó jelentőségű turisztikai szerepét.