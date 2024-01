Az árusok szerint a közlekedési táblák egy része megtévesztő, nyilván ha gondosan figyelnek az autósok, akkor elvileg nem okozhatnak problémát, mindenesetre érdemes lenne felülvizsgálni azokat. Szerintük ugyanis a régi Vásárcsarnok déli oldalán lévő rakodás miatt elhelyezett várakozni tilos tábla (reggeli órákban) hatálya alatt elvileg nem is lehetne parkolni, mégis ezt megteszik, s mivel a terület parkolási övezetbe tartozik, így akár kétszeresen is bírságolhatják őket. A régi vásárcsarnok és a buszpályaudvar között is hasonló a helyzet, így vélhetően ezeket a táblákat még a korábbi rendszer alapján helyezhették el. Mivel jellemzően sok idősebb, nehezebben mozgó személy látogatja a csarnokot, ezért elképzelhető, hogy számukra is valamilyen megoldást kellene találni a könnyebb parkolás érdekében.

A vásárlók arra is felhívták a figyelmet, hogy a régi csarnok gazdasági bejáratánál, a hulladéktároló edények helyén is feleslegesen van kint még a megállni tilos tábla, az ottani kukatárolók helyén akadna még néhány parkolóhely.