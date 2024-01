A térfigyelők felvételei a polgármesteri hivatalt is védő biztonsági szolgálathoz futnak be, probléma esetén ők intézkednek. Az eszközök a rendőrség felderítő munkáját is segítik, illetve az önkormányzat reményei szerint a szelektív gyűjtőknél tapasztalható illegális hulladéklerakás is remélhetőleg megszűnik, miután kamerák pásztázzák majd a területet.