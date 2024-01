Harmadik évben rendeznek Szalántán disznóvágást. Szombaton a Művelődési Házban 6:45-től várják az érdeklődőket egy közös koccintásra, amely után kezdődik is a hús feldolgozása. A száz kilós disznót a Szalántai Zrt. ajánlotta fel erre az alkalomra.

Hitre Gabriella, a község polgármestere elmondta, az elmúlt két évben is nagyon jó hangulatban telt ez a nap, körülbelül 30-40-en segítettek a munkában, az esti vacsorára pedig megtelt a művelődési ház terme. Ez alkalommal is hagyományos disznótoros menü lesz: húsleves, töltött káposzta és sült kolbász. A vacsorára 17 órakor várják a helyieket, 18:30-tól pedig éjszakába nyúlóan zenés táncos mulatság veszi kezdetét. A jó hangulatról Nagy Jocó gondoskodik, és az este folyamán fellép a Marica Kulturális Egyesület is.