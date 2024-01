Közgyűlés 1 órája

Hömpölyög a fekália Pécs utcáin, gyermekeket marnak a rovarok!

A keddi közgyűlésen több képviselő is kérdésekkel jelentkezett, amikre általában az ebédszünet után - vagy pedig 15 napon belül - válaszolnak az érintettek. Többen is a Tüke Busz Zrt-nél zajló folyamatokra és botrányos ügyekre kérdeztek rá. Szóba került az István-aknai szennyvízelvezetés problémája is.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

Fotó: Löffler Péter

Barkóczi Csaba, fideszes képviselő az ügyben érdeklődött interpellációjában, hogy nemrégiben a Tüke Busz Zrt. baloldali szakszervezeti vezetője, Hofekker Ferenc sofőrként az uránvárosi buszmegállóban hagyott egy kerekesszékes utast. Azt tudakolta a polgármestertől, hogy van-e tudomása az esetről, és milyen lépésekre szánja el magát? Barkóczi Csaba azt is kérdezte, hogy a cégnél ugyan 200 ezer forintos cafetériát kellett volna kapniuk a dolgozóknak, de akik 60 napnál több ideig voltak betegek, azok nem kapták meg ezt a pénzt – ennek mi volt az oka? Rákérdezett arra is, hogy a 2/A-s járat miért marad ki rendszeresen? A másik interpellációjában azzal kapcsolatban kérdezte a városvezetőt, hogy vajon Meixner Barna, a Biokom Nkft. éléről valóban távozni akar-e, miközben jutalmakkal együtt több mint kétmillió forint a fizetése. Vajon milyen bánásmódban részesülhetett a városvezetők részéről? Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője szintén Hofekker ügyében érdeklődött, megjegyezve, hogy tudomása szerint a Gyurcsány-jelölt Péteffy Attila polgármesternek és Hofekkernek ugyanaz a személy a kommunikációs tanácsadója, erről is árulkodik az a stílus, ami a kerekesszékes utassal kapcsolatban kiderült.

A frakcióvezető újra felvetette a Nagy Ferenc téri poloskainváziót, mert szerinte továbbra is áldatlan állapotok vannak a kertvárosi önkormányzati bérlakásokban. Azt is közölte, fényképfelvételei vannak arról, hogy egy gyermeket milyen mértékben csíptek meg a rovarok. A Tiszta Kezek Frakció tagja, Hencsei Zsolt arról érdeklődött, hogy miközben 10 milliót megszavaztak az István-aknai szennyvízelvezetésre, most is áldatlan állapotok vannak a városrészben, mert fekália hömpölyög az utcákon és a kertekben. A Magyar Szocialista Párt egyébként a választásra készülve a befektetőellenes hangulatkeltéssel próbál szavazatokat szerezni, így Csaba István a nemlétező akkugyárral kapcsolatban kérdezte a nemzeti oldalt. Fogarasi Gábor jobbikos képviselő pedig sejtelmesen rágalmakról szóló felszólalást jelentett be, amelyet a közgyűlés legvégén mond majd el.

