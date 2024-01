Egy hónapja még díszesen álltak ezek a fenyőfák a családok otthonaiban. A legtöbben karácsony elmúltával már le is szedték a díszeket, de van, aki megvárta vízkereszt napját. Sőt, van olyan is, akinél még a fenyő teljes pompájában áll. A napokban Pécs utcáit járva rengeteg hontalan tavalyi karácsonyfát láttunk. Vajon mi lesz a sorsuk? Mikor fogják őket elszállítani? Vagy még tavasszal is emlékeztetni fognak minket az elmúlt szeretet ünnepére?