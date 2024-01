A meghirdetett program szerint a fesztivál ideje alatt a talpalávalót a Perfect Slágerzenekar és a Wery-Take Retró Band szolgáltatja, a sztárvendég pedig idén is DJ. Dominique, a Retro Rádió műsorvezetője, lemezlovasa. A hagyományokat megtartva, de kisebb újdonságokkal is készülnek a szervezők, és további fellépők is még várhatók, akikkel az egyeztetések folyamatban vannak.

Az elkészült kolbászokat ismert szakemberekből álló zsűri értékeli. A versenyre január 20-ig, illetve a 110. hely betöltéséig várják a csapatok jelentkezését.

– Idén is számítunk külföldiek részvételére: a testvértelepülésekről is érkeznek versenyzők, és azokon kívül egy német-, illetve horvátországi baráti társaság is - akik hallották hírét a komlói fesztiválnak – jelezték, hogy jönnének – tájékoztatta lapunkat a részletekről Szarka Elemér, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke.

– A nevezés január 3-án indult, és 4-én már 35 csapat jelentkezett, hogy indulni kívánnak a megmérettetésen, ami mutatja, hogy igen komoly az érdeklődés a program iránt

- emelte ki az elnök.

Munkahelyi közösségek, baráti társaságok alkotnak jellemzően egy-egy csapatot, a versenyt részükről is mindig komoly előkészületek előzik meg: általában saját öltözéket terveznek, és abban jelennek meg, illetve az asztalok díszítésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

– A cél, hogy mindenki: résztvevők, szervezők, vendégek egyaránt nagyon jól érezzék magukat a február 10-i rendezvényen – összegezte Szarka Elemér.