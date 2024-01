A városban kiemelkedő társadalmi igény volt egy minden korosztályt számára kielégítő szabadidőpark kialakítására, mely nemcsak a testmozgást célozza meg, hanem lehetőséget biztosít a szociális kapcsolatok elmélyítésére, és a kulturális és közösségi események helyszínéül is tud szolgálni. Az Urbach téren és környékén, ahol a beruházás megvalósult Szentlőrinc lakosságának több mint fele él. A tér mellett található általános iskolában több mint 500 gyerek tanul a városból és a környező településekről. Nem messze található a sajátos nevelésű igényű (SNI) gyerekek és enyhe fokú fogyatékos gyermekek iskolája is, ők is naponta tudják használni a parkot. Az új park kulturális, oktatási és sportolási célokat is kielégít, valamint hozzájárul a környezettudatosságra neveléshez.

A projekt 2018.09.01-jén indult és 2023.12.31-én sikeresen lezárult.