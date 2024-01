A professzor közölte: a szamárköhögést és a kanyarót is úgy lehet visszaszorítani, hogyha egy megfelelő oltási hálót és rendszert alkalmazunk. „Amennyiben az oltási háló fellazul, akkor bizony ilyen járványok ki fognak törni” – figyelmeztetett Jakab Ferenc jelezve, néhány évvel a kanyaró esetében ezt láthattuk Romániában és ezt látjuk most Belgrádban is a szamárköhögéssel.