Az elmúlt években 16 milliárdosra hizlalt baloldali önkormányzati adósságállomány, valamint az érdemi gazdaságfejlesztés hiánya olyan célokat is megakadályozhat, amelyeket a Pécsnél kisebb, ám gazdaságilag jóval erősebb városokban meg tudnak valósítani. Kecskeméten ugyanis a minap jelentette be a város fideszes polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia azt, hogy ingyenessé válhat áprilistól a diákok és a nyugdíjasok helyi közlekedése Kecskeméten, a városban munkát vállalók havi bérletárait pedig a felére csökkentenék. Az elmúlt években az eddigi intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan nőtt a tömegközlekedést választók száma a városban, amelynek megújítása érdekében lecserélték a buszflotta járműveit, a település a MÁV-val és a Volánnal is megegyezett arról, hogy elfogadják járataikon a város közigazgatási határán belül a kecskeméti bérleteket.