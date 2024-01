A Pécsi Mutyiháza: a te haverod az én haverom elve

Arról Péterffy viszont nem beszélt, hogy az egyikük az általa pozícióba beemelt Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester referense volt, aki így rendkívül bizalmas pozíciót töltött be Péterffy belsős köreiben. A Nyőgéri-Péterffy duó ténykedése kapcsán aztán sorra láttak napvilágot a lakáskiutalási ügyek: Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy Attila, Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt, miközben annak vállalkozása 15 millió forintos megbízást kapott az MSZP-től. (Jellemző, hogy a botrány kirobbanása után elkezdték eltakarítani a nyomokat és megszüntették a céget.)

Arra is fény derült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás politikus segítője is juthatott lakáshoz, illetve a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, amiben jogcím nélküli használóként lakott. A történtek után a városházát már Pécsi Mutyiházának kezdték el emlegetni a városban.

Haverok, buli, lakások

Sajtóhírek szerint aztán már a Pécsi Ellátó Központ igazgatója sem tudta tovább tétlenül nézni azt, ami a lakáskiutalások körül zajlik és feljelentést tett, üggyel miután megvizsgálta azokat a dokumentumokat, amik alapján egy pécsi család három tagja is önkormányzati lakáshoz jutott Péterffy Attila pécsi polgármester regnálása alatt. Az érintettek kapcsán Hencsei Zsolt korábbi jobbikos képviselő, a Tiszta Kezek Frakció tagja tett fel még kérdéseket a pécsi közgyűlésben, mert a tudomása szerint a családfő a népjóléti bizottság jobbikos elnökének, Fogarasi Gábornak a pártbeli ismerőse, a "pécsi Jobbik oszlopos tagja".