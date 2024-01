Jelenleg összesen húsz óvodai csoport működik a városban, és ebben nem is lenne változás - a gyereklétszám adatai azt mutatják, hogy ez a kapacitás elegendő lesz az óvodáskorúak fogadására az elkövetkezendő években is. Ennek megfelelően a kisebb óvodák egy része megszűnik: a Templom téri már bezárt, és a terv szerint idővel a Hunyadi utcaira is lakat kerül majd.

- A Tompa Mihály utcai óvoda idén ünnepli hatvanadik születésnapját, az épület ennek ellenére modern, az elmúlt években teljes korszerűsítésen esett át. Éppen ezért a meglévő ingatlan felhasználásával tervezi a város a fejlesztést - emelte ki a polgármester.

- Az idei év a tervek készítéséről szól, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás legkorábban 2025-ben indul el, amit követ majd az építkezés. A cél, hogy a 2026. szeptemberében induló nevelési évben már az új intézmény fogadja a gyerekeket - tájékoztatta lapunkat Polics József.