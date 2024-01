Mint Rózsa mondta, vannak olyan állatok, amelyek kifejezetten a meleg éghajlatot szeretik, ők a fűtést is igénylik. A kiadások tehát lényegesen magasabbak mint nyáron. Örülnek a takarmánynak, tápoknak és az anyagi segítségnek is. Valamint szívesen fogadják az adó 1% felajánlásokat is. Az idei évre is sok tervük van, meglepetés állatok beszerzése, s szeretnének minél több rendezvényre is eljutni, hogy megmutassák, nem csak gyönyörűek, de okosak is a MancsRanch lakói. Nagy szívügyüknek tekintik a vadállatok mentését is, ezt is folytatják a jövőben. Akiket lehet, felgyógyulás után visszaengednek a természetbe. Tavaly például 2 borzot és 3 nyestet is sikerült visszaengedni.