Több olvasói jelzés is érkezett szerkesztőségünkbe, ami szerint ez pontatlanul működik, a jelzőlámpa pedig csak sárgán villog.

– A DN SMS rovatában már más is jelezte, de szeretném megerősíteni: a Megyeri út–Mártírok útja kereszteződésénél a fényjelzés, ami arról ad információt, hogy a sorompó nyitva van –, vagy zárva, pontatlanul működik. Mondhatnánk úgy is, hogy éppen fordítva, mint ahogy kellene. Legalábbis december 30-án este én ezt tapasztaltam. Az a felirat volt olvasható, hogy a sorompó nyitva, miközben zárva volt. A kereszteződésben a lámpák is csak sárgán villognak, pedig már jó ideje elkészültek a munkálatokkal. Mikor helyezik végre üzembe? Nagyon várjuk! – foglalta össze tapasztalatait olvasónk.