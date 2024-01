Január 18-ig lehet beadni a kérelmet az Oktatási Hivatalhoz azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke 2024. augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, és szeretnék, ha még egy évet maradna az óvodában. Az Oktatási Hivatal információi alapján a tankötelezettség megkezdésének halasztása a 2024/2025. tanévre vonatkozó eljárásban azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2017.09.01 és a 2018.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig jártak óvodába. Ám ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, mindenképpen meg kell kezdenie az iskolát.

– Az én kisfiam szeptemberben tölti be a hat évet, így ő folytatja az óvodát. Egyáltalán nem bánom, szüksége van még erre az egy évre házi feladat és korán kelés nélkül. A kötelezettségek még ráérnek, én azt vallom, hogy addig jó minél tovább tud játszani és gyerek maradni

– fogalmazott egy általunk megkérdezett pécsi édesanya.

Ha valaki gondolkodik a kérelem beadásán jó tudni, hogy az Oktatási Hivatal az eljárás során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolához szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról pedig a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt.

Egy biztos, fontos időben felmérni például, hogy a gyermek nagy és finommozgásai összerendezettek-e, megfelelő a látása és hallása, tud-e nyugodtan ülni és várakozni, vagy éppen helyesen tudja-e fogni a ceruzát. Ezekre a készségekre és képességekre ugyanis szüksége lesz az első osztályban.

Szakértői dokumentumokat is csatolni lehet a kérelemhez

A halasztáshoz kapcsolódó kérelmet ügyfélkapu segítségével vagy postai úton is be lehet nyújtani. Ezt a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be. Az ügyfélkapu segítségével beküldött kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket csak a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi el. A postai utat választóknak a kérelmeket az Oktatási Hivatal címére kell küldeni. Ebben az esetben a hivatal a döntéseket kizárólag postai úton küldi meg.

A kérelemhez csatolható például: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, járóbeteg szakellátásban dolgozó szakorvosi igazolás, stb.