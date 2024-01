2024-ben is készül szja-bevallási tervezet

A bevallás benyújtása a NAV szja-bevallási tervezetével a legegyszerűbb, ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is kínál tervezetet a NAV, amit esetükben, beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) március 15-étől bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon.

A bevallási tervezet postázása idén is kérhető

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását:

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon

az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon,

levélben,

a BEVTERVK formanyomtatványon,

telefonon, a 1819-es hívószámon,

személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

Újdonságok a kitöltő programban

Azoknak sem lesz nehéz dolguk, akik maguk készítik szja-bevallásukat. A 23SZJA személyijövedelemadó-bevallást támogató webes kitöltő program több újdonsággal is szolgál. A legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu) elérhető szolgáltatással az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők. A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun keresztül nyújtja be bevallását.

Az újdonságok kevesebb adminisztrációt, és a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál 2024-ben. A navigáció logikusabb és egyszerűbb, áttekinthetőbb például a felület baloldali panelje, ami, úgymond tartalomjegyzékként sorolja fel az egyes témaköröket.

Az újdonságok közül érdemes kiemelni, hogy a kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, például a 25 év alattiak kedvezménye csak a 25 évnél fiatalabb adózók számára látható.

Ugyancsak könnyebb lett a dolguk azoknak, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet 2023-ban, hiszen a programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát, és az azzal összefüggő adókötelezettséget.

Ha netán hiba csúszik a kitöltésbe, a hibaüzenetek listája piros színnel, felsorolva jelenik meg, és a felület bal oldalán megjelennek a hiba miatt korrigálandó mezők.

A program keresőmezője is az adózói logikát követi azzal, hogy a köznyelvben használt szavakra is elindul a keresés, nemcsak a fogalmak jogszabály szerinti kifejezésére.

Ha valaki sem a NAV tervezetét, sem a webes kitöltést nem akarja segítségül hívni, a bevallási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával vagy papíron kitöltött 23SZJA bevallás benyújtásával is teljesíthető. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján [23SZJA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)], illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

1+1%

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A rendelkezőnyilatkozat benyújtásának határideje 2024. május 21.