Tavaly is beszámoltunk arról, hogy a pécsiek kedvenc medvéje betöltötte a tizenharmadik születésnapját. Nikoláj akkor egy tortát kapott, amely lépes mézből, dióból, mogyoróból, aszalt áfonyából, túró rudiból, körtéből, almából, répából, mandarinból, és pontyból állt. Nem is kell részleteznünk, a pécsi állatkert medvéje seperc alatt megsemmisítette ajándékát. Idén Nikoláj tizennégy éves lett, és most mi is együtt ünnepelhetünk vele. Igaz, hogy erre még várni kell bő egy hetet, de már most érdemes beírni a naptárunkba, hogy a PécsZoo február 3-án tartja a népszerű Medve Napját. Ezen a napon sok fontos információt megtudhatunk a medvejóslásról, és úgy általában a medvék életéről. Igaz, hogy a részleteket még rejtély övezi, de az biztos, hogy reggel 10 előtt már a medve kifutójánál vár mindenkit a pécsi állatkert. Addig is Isten Éltesse Nikolájt!