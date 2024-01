A legközelebbi támogatói gyalogtúrát február 3-án tartják a farsang, illetve a télűzés jegyében.

Az érdeklődőket – gyermekeket, felnőtteket és kutyákat egyaránt – 11 órakor a beremendi Velence Pizzériánál várják, onnan a szőlőhegy irányába indulnak, útközben megtekintik a Megbékélés-kápolnát, az engedélyezett mértékig betekintenek a kőbányába, valamit egy borospincét is meglátogatnak. A túra során szó esik a farsangról mint népszokásról, valamit a busójárásról is. A megállókon a szervezők ajándékokkal is kedveskednek a résztvevőknek. A túra végén egy alkalmas helyen tüzet gyújtanak, mellyel elűzik a telet, majd visszaérkeznek a beremendi Szabadság térre. A táv körülbelül 5 kilométer lesz, így kényelmes, réteges öltözet, túracipő vagy túrabakancs ajánlott, és a résztvevők akár jelmezben vagy álarcban is teljesíthetik a távot.

A támogatott Harkányi Állat- és Természetbarátok Egyesületének négy-öt aktív tagja lelkiismeretesen, munkájuk mellett, a szabad­idejükben mentik az állatokat a legsúlyosabb körülmények közül. Mivel menhelyük nincs, ideiglenes befogadóknál helyezik el a kutyákat. Van, akinél 12 mentett állat is van.