A pécsi Mosolymanó Egyesület az ünnep előtti időszakban, és december végén is több módon segítette a rászorulókat. Az elmúlt napokban közösségi oldalukon összegezték a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban. Összesen 33 darab, 4 fős tál és savanyúság jutott szenteste a családokhoz. Ez 132 főt jelent, ebből 97 gyermek. Volt olyan család, akik 2 tálat kaptak, mert 6 vagy több gyermekük van. Tűzifával is segítettek az arra rászorulóknak, hogy a hideg időszakban legyen mivel fűteniük. Ezenkívül energiatakarékos tanácsokat is adnak a családok részére. Az elmúlt időszakban 40 igazoltan rászoruló, az egyesületnél regisztrált család (206 fő, ebből 123 gyermek) kapott karácsonyra tűzifát Pécs önkormányzata által.