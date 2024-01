Az adományozóiknak köszönhetően, decemberben két alkalommal, összesen 42 családot fogadtak ingyenes ruhaosztásukra. Ilyenkor a ruhák mellett cipők és pelenkák, babafelszerelés is kerül az igazoltan rászoruló családjaikhoz. Januárra tervezett osztásokkal már előre készültek, január 16-án is tartanak ruhaosztást, melyre az időpontok már el is fogytak.