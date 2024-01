Helyére éppen a Péterffy mellett az erőműnél dolgozó Meixner Barna érkezett, aki a volt MSZP-s alpolgármester fiaként ülhetett be a vezetői székbe. Bár Kiss már nincs a cégnél, de az általa képviselt látásmódnak vannak még nyomai, erre abból lehet következtetni, hogy a cég a minap egy közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy Uránvárosban valaki vegyszerrel akar elpusztítani egy több évtizedes hársfát, amelynek eszmei értéke 4,2 millió forint. A Biokom – teljesen indokoltan – kiemelten fontosnak tartotta erre a pusztuló fára ráirányítani a figyelmet, hogy a nyilvánosság erejével megóvhassa a barbár elemektől.

Burkolt üzenet a fairtó önkormányzatnak

Az önkormányzati cég ilyen erőteljes kiállása egyúttal kifejezetten üzenetértékűnek is mondható a városvezetésnek, hiszen azok beruházásainak keretében az elmúlt hónapokban fákat vágtak ki a Megyeri úti építkezésen, ahogyan tucatnyi több évtizedes fát irtottak ki a Diána téri piac építésének érdekében is.

A korábban az ottani favágások ellen tiltakozók portálunknak most azt mondták, hogy az uránvárosi vegyszerezés áldozatául eset fához hasonlóan, a kertvárosi fairtásban érintett populáció egy része is hársfa volt, de voltak köztük juharfák is.

A Biokom által közzétett eszmei értéket alapul véve az idei pécsi tarvágások során nagyjából 100 millió forintos eszmei értékben pusztíthattak ki faállományt a városban önkormányzati beruházások keretében. Ám ennél is több lett volna, ha a Nagy Jenő utcai építkezésnél nem bukkannak sírokra, és utólag nem tervezik át az ottani fejlesztést úgy, hogy mégsem zúzzák le a növényzetet mindenáron a papíron zöldfejlesztés keretében. Emlékezetes az is, hogy a Verseny utcában még egy dísztavat sem kíméltek, és inkább aszfaltot húztak a helyére a szintén zöldmunkálatoknak nevezett fejlesztésnél.

Nem is készültek el a munkálatokkal

Tavaly nyáron a pécsi önkormányzat lapja a Diána téri fairtások kapcsán kiadott írásában azt közölte, hogy „minden a tervek szerint halad”, és 2023 „végére így minden igényt kielégítő, egész évben nyitva tartó, modern környezetben működhet majd tovább a kertvárosi piac”. Ehhez képest nemhogy működne a piac, a január közepi állapotok azt mutatják: még komoly munkálatok vannak vissza a befejezésig.

A történet lényeges eleme, hogy a csúszás miatt a város tízmilliókat bukhat el, nem kizárt, hogy százmilliós tétel is összejön a baloldalnak. Ráadásul úgy, hogy már 2020-ban tudták, hogy a piacot fel akarják újítani. A 2021-es ötletbörzéjük kapcsán még azt is állították, hogy „a piacra vonatkozóan a lehetőségek kötöttek”, azaz ekkor már konkrét elképzelésük volt arról, milyen átalakítást terveznek. Jelen állás szerint pedig úgy tűnik, hogy a pécsi polgárok által kért, a piac ökológiai szemléletű áttervezésére és megépítésére is lett volna idő.

Csizmadia üvegzsebrendeletet vezet be

Az elbukott támogatási összeg nagyságát egyébként a nyilvánosság előtt le is tagadhatja a jelenlegi baloldali rezsim. Amennyiben azonban júniusban a jobboldalnak szavaznak bizalmat, akkor Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető bejelentése alapján üvegzsebrendelettel szabályozzák az ilyen helyzeteket is.