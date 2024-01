A biokomos vezető egyik lába már félig kint?

Meixner Barna akkor került a Biokom NKft. élére jelentősen megemelt fizetésért, amikor Kiss Tibor előző igazgató 2019 végén távozott a vállalattól. Kiss Tibor szakemberként számos feladatot ellátott a cégnél, 25 éven keresztül a jobb- és baloldali városvezetésekkel is együtt tudott működni. Köztudott volt viszont a vállalatnál, hogy a környezetvédő Kiss nem nézte jó szemmel azt, amikor Péterffy vezérigazgatása alatt hárommillió tonna fát égettek el az erőmű kazánjaiban.

Meixner Barna pedig szintén remek szocialista kapcsolatokkal bírt, elég csak arra gondolni, hogy apja, Meixner András MSZP alpolgármester volt, ő maga pedig rokonként még felügyelőbizottsági tagságra is érdemesnek találtatott a korábbi szocialista városvezetések idején. Meixner ugyanakkor szakmailag és lojalitását tekintve is elfogadható volt a jelenlegi rezsimnek, hiszen környezetmérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és Péterffy volt munkahelyén, a pécsi erőműben dolgozott.

Úgy tudjuk, hogy most éppen ide, az egykori munkahelyére térne vissza és nemrég már felkereste a céget, hogy érdeklődjön a lehetőségekről. Az igazgatónak ugyanis a városlakók folyamatos kritikáiból és a szűk baloldali elit különböző "kéréseiből" is elege lehet az információink szerint, ezért alacsonyabb bérért és pozícióért is hajlandó lenne váltani. Persze nem kizárt, hogy a júniusi választásig a botrány elkerülése érdekében marasztalják – akár finomabb, akár keményebb módszerekkel.

Kerestük az érintettet is, várjuk a válaszát.