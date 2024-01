Az elmúlt hónapokban újabb önkormányzati ingatlan újult meg Szederkényben, egy önerős beruházás keretében. A gyógyszertár épületét és a mellette lévő bérlakás homlokzatát újították fel és színezték újra. A hozzá kapcsolódó szélfogó cseréje is megtörtént, emellett új tetőt, szigetelést és csatornát kapott ez az épületrész, illetve a vízelvezetést is megoldották. A szélfogó belülről is új arculatot kapott (burkolás, festés, korlát javítás, falvédő, stb.). A beruházás összköltsége 4,5 millió Ft volt, a kivitelezést helyi vállalkozók végezték.

A szederkényi önkormányzat az elmúlt évben nagyságrendileg 50 millió forint értékben valósított meg fejlesztéseket a Magyar Falu Program pályázati támogatásaiból, ezen felül pedig megközelítőleg 70 millió forint értékben végzett önerős beruházásokat. Ezek jelentős részben energetikai korszerűsítések voltak, illetve a rosszabb állapotú járdák, hidak és árkok rendbetételét is ütemezetten megkezdték.

Idén – várhatóan tavasszal – pedig megkezdődik az Élhető települések (TOP Plusz) elnyert projekt kivitelezése is, melynek keretében felújítják a Sica parkot, a régi moziépületben (annak felújítása után) ifjúsági klubot alakítanak ki, a pizzéria mögötti területen pedig egy gördeszkás és bringaparkot építenek.