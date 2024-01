Újra akcióba lendültek azok a szervezetek, amelyek Gyurcsány Ferenc jelöltjének, Péterffy Attilának a holdudvarát, eszmei hátterét biztosítják. Szombatra szervezett Pécsre fórumot – a nem pécsi illetékességű AKÁRTEIS és a Göd-ÉRT Egyesület mellett – a Séta a Mecsekért Civil Összefogás, a ZÖFI, az Emberség Erejével és a Mindenki Pécsért Egyesület a nem létező pécsi, vagy város melletti akkumulátorgyár elképzelésekről. Az AKÁRTEIS és a Göd-ÉRT Egyesület különböző országos tiltakozó akciókról ismertek, rajtuk kívül a Séta a Mecsekért Civil Összefogás a közösségi oldaluk tanúsága szerint a ZÖFI nevű formációból és az Emberség Erejével Alapítványból nőtte ki magát – a szervezetek között tehát látható az átfedés.

Az nem véletlen, hogy az esemény egyik pécsi főszervezője az Emberség Erejével Alapítvány volt, amely Soros Györgytől kapja a forrásokat, sőt a Soros-hálózat vidéki szervezetei közül éppen a legtöbbhez juthatott az elmúlt években. Az is beszédes körülmény, hogy a tavalyi látogatásakor külön kiemelten kezelte a szervezetet David Pressman amerikai nagykövet. A nagykövet magyarországi politikai tevékenysége mögött felsejlik egy pragmatikus ok: az átalakuló világrendben Kína gazdasági megerősödése miatt az Egyesült Államoknak is fel kellett vennie kesztyűt, és Európára igyekszik összpontosítani, illetve a nemzeti értékekre nagyobb hangsúlyt helyező államokra nyomást helyezni. Ehhez nemcsak gazdasági, politikai befolyásra, hanem civil szervezetekre is szükségük van, amelyeknek tagjai nem feltétlenül láthatják át, hogy egy pénzügyi hatalom kezei alá dolgoznak.

A korábban civilköntöst kapott tőlük a Gyurcsány-jelölt

A politikai ambíciókat folytató nagykövet tavaly Baranyában találkozott Mellár Tamás baloldali parlamenti képviselővel és Péterffy Attila pécsi polgármesterrel is. A nagykövet zárt tárgyalásokat folytatott Péterffyvel, aki csupán azt a magyarázatot adta erre, hogy a „találkozás célja az volt, hogy találkozzunk, mert még nem találkoztunk".

A szombati fórum egyik főszervezője, a Mindenki Pécsért Egyesült több szálon is kapcsolódik a jelenlegi városvezetői baloldalhoz. A Mellár által életre hívott társaság bújtatta el Péterffy Attilát civil köntös mögé 2019-ben azért, hogy az MSZP és Gyurcsány Ferenc támogatásával induló politikust függetlennek állítsák be. A szombati esemény szervezői köre így Péterffy politikai hátterének is tekinthető, a téma pedig passzol Gyurcsány Ferenc kormányellenes érdekeihez. Az általa támogatott pécsi polgármesternek egyik kiemelt propagandatémájává vált a nem létező akkumulátorgyár elleni hergelés, hiszen az ezzel kapcsolatos indulatokra alapozva akarnak szavazatokat szerezni anélkül, hogy érdemben és hitelesen tájékoztatnák a lakosságot a pécsi, vagy a Pécs környéki tényleges befektetői szándékokról.

Tele volt politikusokkal a civil fórum

A program egyik fő szószólója az ex-SZDSZ-es politikus, Mindum Károly volt, aki az előző szocialista városvezetés idején tagja volt a városvezető MSZP-SZDSZ koalíciónak. Mindum a közösségi oldalainak a tanúsága szerint jelenleg pedig az MSZP-sek által vezérelt Biokom Nkft.-nél dolgozik. Ilyen előzmények után támadta a Pécs határában, Nyugat-Baranyában a kormány által ipari parknak kijelölt célterületet, azt állítva, hogy Pécsen például nem nagyon van már munkaerő. Ezzel szemben köztudott, hogy az Ormánságnak, a szentlőrinci, a szigetvári, a sásdi kistérségnek is fontos lenne egy jelentős fejlesztés a munkahelyteremtés miatt.

Az esemény gondolatiságát mutatja, hogy Mindum szerint nemcsak Magyarországnak, hanem Európának is zsákutca az elektromos autógyártás, mert szerinte „nem lesz szükség ennyi elektromos autóra”. A rendezvényen mostani MSZP-DK-s városvezetéstől a DK-s Auth István, az MSZP-s Schmuck Roland, valamint a balliberális Kóbor József és Ágoston Andrea, Péterffy frakcióvezetője is részt vett. Ágoston felszólalásaiban kormányellenes kirohanást intézett, mondván a „kormányváltás” a megoldás, és biztatta a civileket, akiknek megígérte, hogy a baloldali képviselők mellettük lesznek, ha akcióba lendülnek.