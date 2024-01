A PTE a személyesen látogatható nyílt napokon, valamint pályaválasztási fesztiválján, a PTE Kulturfeszt nevet viselő eseményen mindent megtesz, hogy a leendő hallgatók, valamint szüleik is jól érezzék magukat, és nemcsak hasznos információkkal, hanem élményekkel is ellátják bőven őket, és erre lehetőség van online is.

A minap, ahogy az egyetem honlapját böngésztem ráleltem az iranyapte.hu oldalra, amivel virtuális séta tehető az intézményben, valamint a városban is. A Karok menüpont alatt mind a 10 karon látogatást tehetünk, ahol rengeteg hasznos információt olvashatunk, valamint beágyazott videók segítségével átadják az egyetemi életérzést is, és miután már magunkba szívtuk a rengeteg információt, akkor az oldalon a Pécsi élet menüpont alatt felfedezhetjük a környéket, méghozzá úgy, hogy virtuálisan felutazunk a tévétoronyba, ahol forgatható a háttérben lévő 360°-os panorámakép, és megnézhetjük merre van Orfű, Palkonya, Villány, Sikonda, a Zengő és még jó pár település. Ettől a virtuális látványtól pedig rögtön kedvet kap az ember, hogy személyesen is ellátogasson a toronyhoz és megcsodálja a kilátást.