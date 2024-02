– A pandémia alaposan átrendezte mindenkinek az életét. Megváltoztak a kulturális szokások, kiürült az egész ház, elfogytak a támogatások, a pályázatok

– mondta az elnök. – Ebből a helyzetből nehéz volt kilábalni, de a tavalyi évben sikerült átlendülni a holtponton, amihez kellet egy nagyon jó csapat és a ház újra megtelt élettel.

A tájékoztatón Bogárdi Aliz több dolgot is kiemelt, amire fókuszálni fognak az évben.

– Benne vagyunk egy társadalmi bázis építő pályázatban, amely egy Pécsbánya-kutatással indul a PTE Szociológiai Tanszékének oktatóival és hallgatóival karöltve

– informált minket a szakmai vezető. – Szeretnénk egy új Pécsbánya képet nyerni, amelynek része egy online kérdőív, ami jövő héten már elérhető lesz felületeinken. Ez olyan kérdéseket tartalmaz, mint például, hogy az itt élők mit szeretnek és mit nem szeretnek a Pécsbányán, mit hiányolnak, mit várnak az egyesülettől. De személyesen is felkeressük majd a lakókat. Két havonta pedig tematikus Pécsbánya fórumokat tartanának a házban, ahol a lakosokkal közösen dolgoznánk azon, hogy egy élhetőbb hely legyen ez a városrész. De új rétegeket is szeretnénk megszólítani, ezért egy Pécsbánya-videóklipen is dolgozunk, amivel kapcsolatban tárgyalásban állunk már egy baranyai zenekarral.