A LED-fal természetesen nem csak ezen időszakokban, hanem egész nyáron kint lesz, így például a fesztiválok idején is, amelyből idén ráadásul kettő is lesz. A közel harminc éves múltra visszatekintő Harkányi Fürdőfesztivált július 19-21-ig rendezik meg, és a főszezont még egy hasonló volumenű Nyárzáró Fürdőfesztivállal zárják augusztus utolsó hétvégéjén, 23-25-ig. Emellett május 25-én gyereknap lesz a fürdőben, ezen kívül folyamatosak lesznek – nem csak nyáron – az egyre népszerűbb tematikus, zenés éjszakai fürdőzések is.