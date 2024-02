– Ahogy korábban is tettem, úgy most is – egy kérdőív formájában szeretnék lehetőséget biztosítani a siklósiaknak arra, hogy értékeljék az elmúlt évek munkáját, emellett tegyenek javaslatokat, és fogalmazzák meg a jövőbeli elképzeléseiket. Nehéz, coviddal és háborúval terhelt időszakban építettük, fejlesztettük Siklóst, mely ennek köszönhetően versenyképesebb és élhetőbb lett. Azt gondolom, hogy az irány jó, de az is tudom, hogy egy város sosincs kész – mondta a városvezető. A kérdőívek ezen a héten minden lakoshoz odaértek, akik a kitöltött lapokat több gyűjtőpontra adhatják le február 20-ig.