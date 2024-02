A képzés során lehetőség nyílik arra, hogy mentálisan és fizikálisan is többé váljanak a jelentkezők, és nem mellesleg a szakmájukban is ki tudnak teljesedni. Ha egy induló kalandra van valakinek szüksége, akkor arra is tökéletes választás, de ha egy életpályát akarnak bejárni, akkor szintén jó helyen kopogtatnak.

– Február 9-ig van idő jelentkezni, és az első bevonultatás február 12-én fog megkezdődni - részletezte a hadnagy.

– A tíz hetes alapkiképzés szakkiképzéssel folytatódik. Természetesen van lehetőség ezt az önjáró löveget kezelni, de egyéb más szakbeosztás is nyitva áll. A kiképzés során monitorozzuk a katonák teljesítményét, és azt, hogy leginkább mire alkalmasak, ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy mely beosztással szimpatizálnak.

Aki szeretne részt venni a magyar tüzérség megújításában, keresse fel országszerte bármelyik toborzóirodát vagy az iranyasereg.hu oldalt.