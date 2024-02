– Apámnak egykor tettem egy ígéretet - gondolt vissza újságírói pályája elejére Belénessy Csaba. – Azt kérte, „ezeknek" ne csinálj mást, legfeljebb sportot. Onnan indult el a pályafutásom, a nyomtatott sajtóban. Azt követően viszont belesodródtam a közéletbe, a politikába, háborúban is voltam tudósító. Szóval lassan, de véglegesen elnyelt a rendszer.

– Meglehetősen kacskaringós pályája során legtöbbször vezetőként tűnt fel.

– Ritkán, de előfordult, hogy valahonnan el kellett mennem. Olyankor választhattam volna azt az utat, hogy sokkal lejjebb újrakezdem az egészet. Mégsem úgy döntöttem, hanem kivártam a soromat. Ha valahol üresedés van, ott az űrt hamar kitölti a tengervíz, összezár. Ennek voltam kárvallottja is, de kedvezményezettként is átélhettem a jelenséget.

– A kapcsolati tőkéje az egyik legerősebb fegyvere?

– Talán kijelenthetem, mindenkit képes vagyok elérni Magyarországon. De ez egy nagyon érzékeny dolog. Számozott töltényeim vannak, amiket nem szívesen pufogtatok el, mert az engem is gyengít.

– Konzervatív szemlétűként hányadán áll a másik oldalak követőivel?

– A baráti köröm természetesen többségében hozzám hasonló meggyőződésű emberekből áll. Ennek ellenére nyitott vagyok a diskurzusra a liberálisokkal, vagy a baloldaliakkal. Tehát magamat – ebből a szempontból – akár liberálisnak is nevezhetném.

– Kikérte már a kartonját, ismeri azokat, akik a jelentéseket írták önről?

– Igen, tudom, kik figyelték meg a tevékenységemet a pártállami diktatúrában. De nem túl vastag a dosszié, mert nem egyszerű spiclik tájékoztatták a belügyeseket a dolgaimról. Szigorúan titkos - úgynevezett szt-tisztek foglalkoztak velem, azok az iratok viszont még nem hozzáférhetők. Nevet persze nem mondok, ha ritkán találkozom egykori „kollégámmal", akkor kezet fogunk, köszönünk, nagyjából ennyi a viszonyunk.

– Megbocsátott mindenkinek?

– Már nincs jelentősége, mi történt akkor. Azt is mondhatnám, végezték a dolgukat. Kétszer is megpróbáltak beszervezni az ügynökök közé, nemet mondtam, nyilván elestem bizonyos előnyöktől, de a pályafutásomat nem kaszálták el. Azt is mondhatnám, az akkori viszonyokhoz képest korrektek voltak velem. Viszont akad olyan valamikori rádiós, Havas Henrik, akivel régebben jóban voltam, most meg rosszakat mond rólam. De már teljesen lényegtelen, mit beszél, csak ő nem veszi még észre.