Az online piacterek egyre népszerűbbek, hiszen széles választékot kínálnak, jó árakat biztosítanak, és kényelmes vásárlási élményt nyújtanak. Az ilyen platformokon összehasonlíthatók az árak, és más vásárlók véleményei is elérhetők.

A FEOSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, kitől és hol vásárolunk egy adott terméket online.

– Fontos tudni, hogy ha egy közösségi oldal market­place felületén vagy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, használt termékeket kínáló applikációkban magánszemélytől vásárolunk, jogilag teljesen más helyzetbe kerülünk, mintha azt egy vállalkozás honlapján tettük volna meg

– emeli ki a felhívás.

Az online fogyasztóvédelemről rendelkező jogszabály előírásai csak akkor érvényesülnek, ha kifejezetten fogyasztó és vállalkozás közötti jogviszonyról van szó, azaz amikor a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét egy vállalkozás számára. A fogyasztói jogok is csak akkor illetik meg a vásárlót, ha a terméket vállalkozástól rendelte. Így például az indokolás nélküli 14 napos elállással nem élhet a vevő, ha magánszemélytől vásárolt valamely közösségi portálon vagy online platformon. Ugyanígy nem vonatkoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet rendelkezései sem egy ilyen típusú vásárlásra, és a fogyasztóvédelemről szóló törvény panaszkezelésre vonatkozó rendelkezései sem alkalmazhatók két magánszemély között létrejövő szerződés esetén. Azaz – említi példaként a FEOSZ –, ha egy vállalkozás által üzemeltetett online webshopból rendelünk egy 250 ezer forintnál drágább új mobiltelefont, az átvételtől számított 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől. Elállás nélkül pedig három év kötelező jótállási időn belül érvényesíthetjük jótállási jogainkat is, ha a készülék meghibásodik. Ha ugyanezt a készüléket egy online platformon vesszük meg egy másik magánszemélytől, se elállási, se jótállási jogunk nincs, és probléma esetén a békéltetőtestületi eljárás sem áll rendelkezésre.

Tipikus probléma egyébként az online piactereken, hogy a meghirdetett termék a közzétett fotó alapján jó állapotúnak tűnik, de amint a vevő megkapja, kiderül, hogy törött vagy nem működik. Ez különösen az elektronikai cikkek esetében fordulhat elő. Van, hogy hamisítványokat árulnak – dizájnerruhákról, parfümökről, kozmetikumokról egy fotó alapján gyakran nehéz megállapítani az áru valódiságát.

– Mindezeket figyelembe véve, a legfontosabb védelem az előzetes tájékozódás: kitől vásárolunk, vannak-e az eladónak megfelelő elérhetőségei feltüntetve, és korábbi fogyasztói kommentekből is szerezhetünk információkat

– tanácsolja a szövetség.

A FEOSZ tapasztalatai szerint a távol-keleti, rendkívül olcsó webáruházak kapcsán is sok a panasz: az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és elsősorban fiataloknak szánt weboldalak alacsony árai és az ingyenes szállítás vonzók a vásárlók számára, de fontos tudni, hogy a termékek minősége jelentős kívánnivalót hagy maga után, illetve egy esetleges jogvita megoldása is komoly nehézségekbe ütközhet, még akkor is, ha az eladó fél esetleg vállalkozásnak minősül.