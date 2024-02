A látogatóközpontba lépve rögtön felkelti a figyelmet az ormánsági református templomok különleges festett kazettáit idéző erkély, az előtérben különféle kiadványok mellett apró dísztárgyakat idéző receptkártyákat kínálnak, a környék jellegzetes fogásaival.

A látogatóközpont nagyterme bemutatja többek között az ormánsági táj múltját, élővilágát és természeti értékeit. Elkalauzol a dudus malmok, a röpülő hajó, a talpasházak, a pákászok és a pásztorok egykori világába. Megismerteti a mocsarak rejtett értékeit, vadvirágos kaszálóinak rovarait, gyógyfüveit, a környező erdők különlegességeit. Archív hangfelvételek segítségével betekintést nyerhetünk a tájegységen élők múltjáról, nehéz sorsáról szóló történeteikbe.

Megelevenedik előttünk a Dráva-menti vizek, mocsarak élővilága, a térség jellegzetes gyógynövényeit testközelből tanulmányozhatjuk.

Interaktív látványosságok kísérik végig a látogatót, érintőképernyők segítségével lapozgathatjuk az ormánsági receptkönyveket, megismerve az olyan hagyományos ételeket, mint például a krumplis gánica.

Az emeletre érve a térség madaraival, illetve azok jellegzetes hangjával ismerkedhetünk meg közelebbről, belehallgathatunk például a kis vöcsök vagy az erdei pintyek dalába.

Azt is megfigyelhetjük továbbá, milyen állatok közelségére kell gyanakodnunk egyes lábnyomok láttán, így például a borz, az őz, a nyest vagy a gólya nyomait is emlékeinkbe véshetjük.

A látogatóközpont kilátó tornyából pedig végigtekinthetünk a környező tájakon és az épület melletti gazdaságon. A helyszínen ugyanis egy régi magyar háziállatokat bemutató major is található, ahol a vendégek megismerkedhetnek a jószágokkal, s megtudhatják, milyen szerepet játszottak régen egyes állatok a mindennapi gazdálkodásban.

Az Ős-Dráva Látogatóközponthoz több tanösvény kapcsolódik, melyek még természetközelibb módon segítenek megismerni a térség értékeit.

Mindennek köszönhető, hogy a helyszín 2022-ben a diákok számára összeállított, „A Dráva élővilága”, a „Gyógyító füveink”, valamint a „Hulladékgazdálkodás” elnevezésű programokkal elnyerte a Természetiskola minősített oktatóhely címet.

Egyéni vagy csoportos pihenésre is lehetőség nyílik

Az Ős-Dráva Látogatóközpont mellett ötven fős szállást biztosít a 2020-ban átadott Kolokán Szálló, mely a családok számára apartmanokat, vendégkonyhát kínál, de a helyszín céges rendezvények, csapatépítők, oktatások vagy akár baráti összejövetelek helyszíne is lehet. A látogatóközpontban lehetőség van sporteszközök, játékok bérlésére is, továbbá szakvezetéses gyalogtúrákat kínálnak. A tájat mobil applikáció, erre a célra készített vezetőfüzetek, térképek segítségével gyalog vagy akár bérelt kerékpárral, kenuval, kajakkal is felfedezhetjük. A látogatóközpont és a kulcsosház közös udvarában kialakított tűzrakó hely – amelynek használatához eszközök is bérelhetők – várja a vendégeket.