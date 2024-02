A pécsi városháza és az önkormányzat körül Péterffy Attila pécsi polgármester regnálása alatt, 2022 nyarán indítottak bűnügyi nyomozást, miután kiderült, hogy a gyanú szerint valakik pénzért – egyes információk szerint szexuális ellenszolgáltatásért – adtak ki önkormányzati bérleményeket. A Pécsi Ellátó Központ és a Polgármesteri Hivatal egy-egy munkatársa kapcsán érdeklődtek élénken a nyomozók, akikről adatokat is kértek, sőt később még több dokumentumot is bekértek. Információink szerint rendkívül alapos az nyomozást vezető alezredes, aki címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész és irányítása alatt az elmúlt nyár elején szélesebbre tárták a nyomozást, és rengeteg iratot bekértek a pécsi önkormányzattól.

Bűnügyi nyomozás indítottak, miután kiderült, hogy a gyanú szerint valakik pénzért adtak ki önkormányzati bérleményeket./A kép illusztráció

Fotó: Flajsz Péter

Tanúként Péterffy egyik egykori főtámogatóját is meghallgatták már, illetve regnáló képviselőket is beidézhettek az ügyészségre.

Telefonhívás különös tartalommal

Lapunk információi szerint volt olyan képviselő, akit 2022 nyarán ismeretlen személy azzal a kérdéssel hívott fel telefonon, hogy mit kellene tennie ahhoz, hogy önkormányzati bérlakáshoz jusson. A telefonhívás két dologra utalhatott: egyrészt nem kizárt valóban rászoruló próbált meg így lakáshoz jutni, mert szinte már köztudomású vált, hogy mutyival lehet intézni ilyesmit. Másrészt felmerülhet az is, hogy a hívás kezdeményezője már a nyomozásban résztvevő fedett nyomozó volt, aki ezzel akarta próbára tenni a politikust, aki tudomásunk szerint egyszerűen a polgármesteri hivatalhoz irányította a hívó felet.

Péterffy megint beszélt a bűnügyi eljárásokról

Lapunk megkereste a hatóságot és a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt folytatott nyomozásban gyanúsítotti kihallgatásra továbbra sem került sor, de további adat az ügyről a büntetőeljárás eredményessége érdekében nem közölhető.

A pécsi polgármester a legutóbbi közgyűlésen ennek megfelelően szinte kárörvendően beszélt a városháza körüli bűnügyi nyomozásokról, mondván azoknak úgy sincs gyanúsítottja.

Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP-Fidesz frakciószövetség tagja ugyanis éppen a folyamatban lévő nyomozásokra hívta fel a figyelmet a legutóbbi közgyűlésen. Péterffy mintha már előre tudta volna az ügyészség fenti közlését, azt mondta széles mosollyal az arcán, hogy "az eddigi nyomozásokban egyetlen egy ügyben sem történt gyanúsítás, és valószínűnek tartom azt, hogy nem is lesz".

Csakhogy lapunk úgy tudja, hogy a lakásmutyiban konkrét tanúvallomásokkal rendelkeznek a hatóságok, és terhelő hangfelvételek alapján indult meg a nyomozás. Arról nem is beszélve, hogy nem csupán vesztegetési kísérlet, hanem vesztegetés elfogadása miatt indult a bűnügyi eljárás, ami azt jelenti, hogy megtörtént bűncselekmény gyanúja merült fel.

Bűnügyi eljárások a Pécsi Mutyiházán

Nyőgéri Lajos Péterffy Attila MSZP-s alpolgármestere körül sorra láttak napvilágot a lakáskiutalási ügyek: Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy, Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt, miközben annak vállalkozása 15 millió forintos megbízást kapott az MSZP-től. Arra is fény derült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz, illetve a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, amiben jogcím nélküli használóként lakott. A történtek után a városházát már Pécsi Mutyiházának kezdték el emlegetni a városban.

Már az igazgató sem tűrte tovább

Később már a Pécsi Ellátó Központ új igazgatója sem tudta tovább tétlenül nézni azt, ami a lakáskiutalások körül zajlik és feljelentést tett, miután megvizsgálta azokat a dokumentumokat, amik alapján egy pécsi család három tagja is megkérdőjelezhető módon jutott önkormányzati lakáshoz Péterffy regnálása alatt. Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek Frakció tagja szerint a szóban forgó család egyik tagja a népjóléti bizottság jobbikos elnökének, Fogarasi Gábornak a pártbeli ismerőse, a "pécsi Jobbik oszlopos tagja".

405 milliót leemeltek a kistérségi számláról

Tavaly ősszel nyomozás indult amiatt is, hogy a baloldali vezetésű pécsi önkormányzat május végén inkasszált 405 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bankszámlájáról, és azt nem is adta vissza.

Mandulás kemping, a nagy MSZP-s biznisz

Egy volt MSZP-s képviselő ingatlanbecslésének segítségével cserélték el Péterffyék a belvároshoz közeli, rendkívül értékes helyen fekvő egykori Bőrklinika ingatlanát a város lakosságának ellenkezése és a szűk építési lehetőségek miatt kevésbé hasznosítható, így jóval kisebb piaci értékű Mandulás kempingre.

A történet érdekessége, hogy lapunk munkatársának feltáró cikksorozata adta meg a lökést ahhoz, hogy az ügyben feljelentést tegyen Körömi Attila, volt momentumos, aki a 2019-es kampányban még Péterffy támogatója volt. A feljelentés nyomán a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ügy vizsgálatát kijelölés alapján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán folytatják le.