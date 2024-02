– Az elmúlt években számtalanszor bebizonyosodott a jelenlegi városvezetés alkalmatlansága – közölte hétfőn Matheovits László, a KDNP ifjúsági szervezetének pécsi csoportelnöke a Nagy Lajos király útján található több emeletes üres székház előtt. A helyszín szimbolikus, hiszen az épületet korábban egy német multinacionális vállalat bérelte az önkormányzattól, ám Péterffy Attila jelenlegi polgármester regnálása alatt kivonultak az ingatlan feléről, így már közel két éve teljesen üresen áll az épület. A német multicéget pedig még Páva Zsolt fideszes polgármester hozta a városba.

Csizmadia Péter alkalmas az új városvezetőnek

Forrás: MW

Ilyen előzmények alapján jelentette ki Matheovits László, hogy Péterffyék képtelenek arra, hogy új befektetőket hozzanak a városba, és képtelenek a kormánnyal való együttműködésre, éppen ezért rengeteg lehetőségtől esik el Pécs.

– A baloldali pártok érdekeit a városlakók érdekei elé helyezik, ezért juthattunk el odáig, hogy öt év után megközelítőleg 9600 új munkahelytől és 6,5 milliárd forintnyi iparűzési adó bevételtől esett el Pécs. Ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjuk tartani új, versenyképes fizetést biztosító munkahelyeket kell létrehoznunk. Ezért egy új városvezetésre van szükség, egy olyan polgármesterre, aki képes megteremteni a szükséges kapcsolatot a mindenkori kormányzattal. Jelenleg ezt a képességeket Csizmadia Péter frakcióvezetőben látom, ezért remélem, hogy elvállalja a polgármester jelöltséget – mondta.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető tavaly ősszel jelentette ki, hogy aki Közép-Európában nyitott szemmel jár és egy kicsit is jártas a gazdaságfejlesztési kérdésekben, az egyetért azzal, hogy egy város gazdaságának a fejlesztésére nem kerülhet sor a kormány segítsége nélkül, ezért Pécsnek is új irányt kell vennie e téren. Szerinte a baloldali nyilatkozatháború helyett békés és nyugodt fejlődést szeretne a város.

Azóta az is kiderült, hogy az egyébként szintén baloldali vezetésű Szegeden építi meg 2000 milliárdból első európai üzemét a világ legnagyobb elektromos autógyára, a kíni BYD, amelynek Pécsre való letelepítését is elmulasztotta a mostani önkormányzat, sőt az alföldi nagyvárosba tart egy újabb nagyberuházó, a Rheinmetall is. Csak ez a két cég közvetlenül és közvetve tízezres nagyságrendben hozhat létre új munkahelyeket, elképesztő módon pörgetheti fel a helyi beszállítói ipart.