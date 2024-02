– Szülőként milyen értékeket tart fontosnak?

– Szülőként és politikusként is nagyon fontosnak tartom a hagyományos értékeket. Egy olyan stabil értékrendszer átadását, amelynek segítségével a következő generációk jó döntéseket tudnak hozni. Emellett ugyanakkor azt is vallom, hogy érdemes nyitottnak lenni a modern, de hangsúlyozom, jó dolgok iránt is.

– Beszélne kicsit a politikai pályájának előzményeiről?

– Közéleti érdeklődésem kezdetei egészen gyerekkoromba, a rendszerváltás időszakába vezetnek vissza. Nagyon érdekes korszak volt, amikor az emberek, a politikusok, a vállalkozók együtt tanulták, hogy mi a demokrácia és a piacgazdaság. Már gyerekként kedvenc tantárgyam a történelem volt.

– Utóbbinak volt szerepe nemzet elkötelezettségének megalapozásában?

– Teljes mértékben, igen. Mindig is azonosultam azzal, hogy a magyar egy szabadságharcos nép. Úgy gondolom, hogy mi a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai. A magyar történelem arra is megtanította a magyarokat, köztük engem is, hogyha mi nem dolgozunk a saját sikerükért, mások nem fogják azt tálcán átnyújtani. Ebből következik, hogy az a politikai közösség vált szimpatikussá számomra már nagyon korán, amely ugyanezeket a célokat tűzte zászlajára. Mert nekünk Magyarország, pécsiként pedig Pécs az első.

– Olyannyira, hogy szerepet is vállalt ebben…

– Hosszú évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy Pécsen szeretnék élni a családommal, ami az ország legcsodálatosabb városa. Már akkor szembesültem azzal, hogy ezért a városért nagyon sokat kell tenni, mert számos tekintetben nem ott tart ahol kellene. A Gyurcsány-korszakban voltam egyetemista, és szörnyű volt megélni azt a kilátástalanságot, ami a fiatalok körében akkor tapasztalható volt. Abban az időben vált végérvényesen ketté a nemzeti és a nemzetet kiárusító politika.

– Személyesebb vizekre evezve, mi kapcsolja ki a hétköznapokból?

– Szenvedélyem a szőlészkedés és a borkészítés, amivel a dédszüleim által megkezdett hagyományt folytatom. Hosszúhetényben 2020 tavaszán egymagam telepítettem újra 600 tő rajnai rizlinget és hárslevelűt egy olyan területre, ahonnan korábban kivágták a szőlőt. Az ültetvény tavaly ősszel hozott szűztermést, karácsonyra pedig már a saját szőlőből készített bor kerülhetett az ünnepi asztalra. Márai Sándor azt mondta, ha megöregszik, pincét akar. Én nem vártam ezzel addig. Az alkotás varázsa szellemileg és fizikailag is frissítően hat rám.