Minderről az érintett képviselő értesítette lapunkat, majd arra is felhívta a figyelmet, a visszahívás az önkormányzati választások évében történt. Farkas Róbert ismert arról, hogy visszatérő jelleggel és számtalan területen bírálja a kozármislenyi polgármestert.

A legutóbbi ilyen esetről lapunk január elején számolt be, amikor is Farkas Róbert és Bíró Károly városvezető korábbi munkatársa, kampányfőnöke is feljelentést tett egy polgármesteri Facebook-bejegyzés miatt, amely az önkormányzat közösségi oldalán is megjelent, aztán később eltűnt.

Farkas Róbert szerint a Bíró Károly városvezető által kezdeményezett visszahívás közvetlen oka a miatti bosszú lehet, hogy a kisváros múlt heti testületi ülésén sérelmezte: bár az szervezeti és működési szabályzat szerint az önkormányzati tanácsnokoknak be kellene számolniuk tevékenységükről, azonban „ez egyszer sem történt meg”.

Bíró Károly a történtekről a közösségi oldalán úgy számolt be, hogy képviselő-testület ellenszavazat nélkül hívta vissza Farkas Róbertet, akinek helyébe Böröcz Tamás került. Őt a polgármester bizalmasaként tartják számon. Minderről Farkas Róbert megjegyezte, hogy a nyolcfős testületből ketten eleve részt sem vettek az ülésen, amelyen ő maga tartózkodott a voksoláson.

A Dunántúli Napló úgy tudja, hogy Farkas Róbert a kozármislenyi önkormányzat pénzügyi,- településfejlesztési- és sport bizottságának egyetlen műszaki és pénzügyi végzettséggel, illetve településfejlesztési tapasztalattal rendelkező tagja volt.