A Nagykozárért Alapítvány változatos programokkal készül a következő hónapokra. Február 17-én farsangi mulatozásra hívják a falu apraját-nagyját. A Cafe BramaSole Nagykozár otthonkávézó és lakásétteremben jótékonysági tombolát és sütivásárt tartanak, melyre várják a felajánlásokat, az ebből származó bevételt a húsvéti felvonulás és a majális szervezésére fordítják. A beöltözött családok közt ajándékot sorsolnak ki.

Radivojevics Dávid, az alapítvány elnöke elmondta, eseményeik szervezésekor a felnőttekre is gondolnak, havonta borkóstolót tartanak. A következő február 23-án lesz majd. A húsvéti felvonulás és tojásfa-állítás március 24-én csoki- és cukorkagyűjtéssel indul a Nagykozári Polgárőr Egyesület kíséretében, valamint kézműves tojásdíszítés, húsvéti hagyományok megismerése, közösségi játékok lesznek az otthonkávézóban. A majálist, gyerek- és tűzoltónapot május 1-én rendezik, ahol tűzoltási gyakorlatok, habparty, rajzverseny is lesz. Márciustól elkezdődik a filmklub is egy pályázati támogatásból. A rendezvények szervezésében az alapítvány segítségére van a nagykozári védőnői szolgálat és Kéri Nagy Éva védőnő.