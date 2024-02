A közösségi oldalán jelentette be a Pécs-Pogány Repülőtér, hogy Máltára egy irányba 79 euróba (közel 30 ezer forint) kerül majd az út, a jegyet pedig a 2 éven felüli gyermeknek is meg kell váltani. Az árba egy 7 kg-os kézipoggyász, valamint egy 15 kg-os poggyász is belefér. Ha további 15 kg-os csomagot szeretne valaki magával vinni, akkor azért még 30 eurót kell fizetnie.