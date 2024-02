A beruházás során a forgalomirányító jelzőlámpák kiépítésével együtt a csomópont három ágán új lámpás gyalogátkelőhelyek is létesülnek. Az 57-es úti főágakon a jelenlegi 1-1 forgalmi sáv mellett mindkét irányból önálló balra kanyarodó sávok létesülnek, továbbá a csomópont vízelvezetését is korszerűsítik és a burkolat is megújul.

A kivitelezés első szakaszában megtörtént a csomópont keleti, északi és nyugati ágán a burkolat szélesítése. A következő időszakban a déli oldalon folytatódik a burkolatépítés. Ezt követően járdaépítés és a jelzőlámpák telepítése következik.