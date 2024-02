Berényi Zoltán jobboldali képviselő a vitában az MSZP-s Csaba Istvánnak azt mondta, hogy lassan kisegítő iskolai szinten kell elmagyarázni, hogy mit is jelent a Szervezeti Működési Szabályzatban, hogy „helyi közügy". Hári József fideszes politikus szerint ideje lenne a várossal foglalkozni, még akkor is, hogyha vannak országos ügyek is.