A termet felújító Holcim Magyarország Kft. célja, hogy úttörő legyen a fenntartható és innovatív építési megoldások terén. A vállalat a fenntarthatóság és innováció területén jelenleg is vezető szerepet vállal saját iparágában, célja pedig, hogy a Királyegyházi Cementgyár 2040-re elérje a nettó karbonsemleges működést. A fenti szemléletmódot a most elkészült tantermen keresztül is szeretnék átadni a jövő generációinak. Ez a küldetés azért is fontos számukra, mert a vállalat menedzsmentjének fele a Pécsiközgáz alumni tagja.

A kar dékánja, dr. Takács András kiemelte, nagyon büszke a kar alumni hálózatára, illetve arra, hogy a már végzett hallgatók rendszeresen visszatérnek, és szakmai sikereik elérése után sem feledkeznek meg az anyaintézményről.

„Az alumni rendszerben az Alma Mater és a hallgatók kapcsolata egy örökre megmaradó szülő-gyermek kapcsolat kell, hogy legyen, melyben az anyaintézmény nem akarja elengedni a hallgatót, a végzett hallgató pedig nem akar elszakadni az adott kartól. Ez a mostani projekt is ennek a kapcsolatrendszernek az egyik megtestesülése” – mondta dr. Takács András, a PTE KTK dékánja.

A B310-es tanterem szó szerint a padlótól a plafonig megújult: a parketta felcsiszolását és újralakkozását követően a falak is megújultak, a fénycsöveket pedig energiatakarékos LED izzókra cserélték. A terem egy új projektorral is gazdagodott, a megfelelő minőségű kép érdekében a vetítésre használt falszakasz pedig egy speciális festést kapott.„Azért is vagyok nagyon büszke arra, hogy most itt állhatok, mert én magam is itt államvizsgáztam 2004-ben. Volt diákként különösen fontos számomra, hogy a Holcimnál is nagy hangsúlyt fektessünk az utánpótlás-nevelés és a fiatal generáció oktatásának támogatására. Ennek érdekében, vendégelőadóként is sokszor részt veszünk munkatársaimmal a képzési folyamatban, ez által is gyakorlati példákkal gazdagítjuk a diákok tudását. Most pedig egy olyan terem felújításához járultunk hozzá, amely kifejezi a jövőről alkotott elképzelésünket, egyúttal közös gondolkodásra is hívva a fiatalokat.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. A terem átadó ünnepségén a Holcim vezetője kiemelte, hogy „A jövőben is szeretnék előadásokkal, gyakorlati helyekkel és egyéb projektmunkákkal támogatni azt a fajta, már sokkal gyakorlatorientáltabb képzést, ami napjainkban érhető el a Pécsiközgázon, ennek az együttműködésnek egyik szimbóluma a most átadott terem is.”

A korszerű design a Holcim vállalati céljaival és értékeivel összhangban a környezettudatos zöld gondolkodást és a körforgásos szemléletet jeleníti meg, ahol a zöld a természet frissességét, a fű zöldjét, míg a kék árnyalatai a vizek és az égbolt sokféleségét eleveníti meg. A teremben a természetközeliséget a Holcim logóját megjelenítő zuzmó installáció képviseli, valamint a klímavédelem fontosságára, az azonnali cselekvésre való figyelemfelhívás céljából egy földgömb-óra is elhelyezésre került a teremben.

A megújult teremben a vállalat munkatársai két QR kódot is elhelyeztek a design részeként, az egyik mögött a cég fenntarthatósági célkitűzései érhetők el, míg a másikon az általuk biztosított gyakornoki pozíciókról, nyitott állásokról tájékozódhatnak a hallgatók