Február 21-én a Zsolnay Negyed Apostolos termében kerül sor 16 órától Fulbright ösztöndíjasok osztják meg tapasztalataikat és kutatási eredményeiket, melyeket a pszichológia, történelem, ökológia és földrajz területén értek el. Emellett az érdeklődők megismerkedhetnek a Fulbright ösztöndíj jelenlegi lehetőségeivel is. Az előadások után fogadással várják a résztvevőket kötetlen beszélgetésre és hálózatépítésre inspirálva. Az esemény ingyenes, de regisztráció szükséges február 19-ig az alábbi űrlapon: http://tinyurl.com/ha95b66f.

Ezen kívül a gimnazisták számára is kínálnak lehetőségeket. Amint a American Corner is meghirdette, a Camp Rising Sun keretén belül négy hetes nyári táborozásra jelentkezhetnek a 2007. augusztus 28. és 2009. június 25. között született diákok: a tábort New York államban rendezik meg – a jelentkezési határidő február 18, további információkat az American Corner Facebook-oldalán vagy a http://risingsun.hu/jelentkezes/ weboldalon találhantak az érdeklődők.

Folytatódnak továbbá a heti rendszeressséggel zajló társalgási klubok is, szintén a Zsolnay Negyedben. Szerdánként 16.45-től kötetlen beszélgetéssel fejleszthetik angol nyelvi kommunikációs készségeiket az érdeklődők az amerikai Peter Sabath vezetésével a Conversation Club keretén belül, különféle izgalmas témák mentén, biztonságos környezetben, társaságban. Ez is ingyenes program, azonban regisztráció szükséges a [email protected] címen.