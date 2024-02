Nehezen vált okostelefonra, vagy vásárol tabletet, laptopot az idősebb korosztály, azonban ha már megtették, és megtanulták használni, megismerték az előnyeit, előszeretettel és igen aktívan használják – osztotta meg tapasztalatát a harkányi könyvtár munkatársa. Az intézmény az elmúlt évben havonta szervezett foglalkozásokat az idősebb korosztálynak, amelyeken a számítógép- és internethasználattal kapcsolatban nyújtottak segítséget. Nagy volt az érdeklődés még úgy is, hogy nem mindig határoztak meg előre témát, hanem a résztvevők feltették a kérdéseiket, és azzal kapcsolatban segítettek. Többen az okostelefonjuk használatával, a számítógép- illetve laptop használók pedig akár a képmentéssel, vagy internetes vásárlással kapcsolatban szerettek volna ismereteket szerezni. Az unokákkal való kapcsolattartásban is sokan kértek segítséget, így az e-mailt küldést, és az üzenetküldő alkalmazások használatát tanulták meg. Az internetes jegyvásárlástól viszont még ódzkodnak. A meghirdetett alkalmakra jellemzően a 60 éven felüliek érkeztek, és egész évben talán több mint félszázan vettek részt ezeken a programokon. Emellett is a könyvtár nyitva tartási idejében, ha valaki bement, kapott segítséget, illetve választ a kérdéseire, s ez most is így van, amíg újra nem indulnak az előre meghirdetett foglalkozások.

Az idősek szeretnék megtanulni az okos eszközök használatát

Pécsen, péntekenként 14 órától Szenior „AI” Arany Évek tudásközösség szervezésében a kertvárosi Multigames teremben (Kodolányi u.25) ennél komolyabb ismereteket is adnak az időseknek. Nemeskéri Imréné szervező elmondta, alkalmanként 10-11 főt tudnak fogadni, és a program mindig egy 25-30 perces prozentációval kezdődik, amelyen bemutatják az adott modult, utána pedig a számítógépeken a gyakorlatban is kipróbálják, amiről volt szó. Egy-egy csoport oktatása három héten keresztül zajlik, az első modulban a ChatGpt-t (mesterséges intelligencia alapú chat-robot), másodikban a Dall-E3 (AI alapú képgenerátor) programot, a harmadik héten pedig a canva (webes alapú szerkesztő) programot sajátíthatják el a résztvevők.

– Szeretném, ha minél több szenior korú ember megismerhetné az AI világát, hiszen ez lesz a jövő. Nagyon nagy az érdeklődés a foglalkozások iránt, sőt a múlt héttől több nyugdíjas klub és egyéb idős korosztályt összefogó egyesület jelentkezett az előadásokra. Az egyedülálló idősek számára ez egy nagyon jó program, hiszen amellett, hogy hasznos tudást szereznek, új embereket ismerhetnek meg, akikkel együtt még sikerélményük is lehet

– mondta Nemeskéri Imréné.

A veszélyeket is ismerni kell

Az okostelefonok és az internet használatával kapcsolatban nagyon is ajánlott, hogy segítséget kapjanak az idősek (akár családtagtól, akár egy program alkalmával), hiszen amellett, hogy a megszerzett tudás hasznos, tisztában kell lenni a veszélyekkel is. A csalók ugyanis elsősorban ennek a korosztálynak az online tudáshiányát, illetve naivitását használják ki, s éppen ezért gyakran válnak átverések áldozatává. A Szenior „AI” Arany Évek tudásközösség március 22-én, 17 órától várja az érdeklődőket a Tudatosan online: Tanuljunk a biztonságos internethasználatról című előadásra, amelyen a résztvevők többek között a privát adatok védelméről, az online vásárlás veszélyeiről, az álhírek felismeréséről is megtudhatják a leglényegesebb tudnivalókat.